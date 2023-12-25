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В Новосибирске в скором времени отменят маршрутки до Академгородка

Власти Новосибирска запланировали на ближайшие два года отмену маршруток до Академгородка.

Это станет частью реформы городского транспорта по отмене 57 маршрутов. Студенты НГУ обеспокоены, как будут добираться на учебу.

В 2024 году прекратит работу маршрутка № 35, которая ходит в Академгородок от метро «Речной вокзал». Еще через год исчезнет маршрутка № 15, курсирующая от метро «Площадь Маркса».

Мэрия Новосибирска предлагает студентам ездить на автобусе № 11, который в 2025 году будет переведен на муниципальный контракт. На маршруте увеличится количество транспортных единиц, а сам он будет продлен до остановки «Цветной проезд».

От станции «Речной вокзал» в Академгородок также ходят автобусы № 8 и № 36. Еще есть вариант добраться до университета на электричке, чтобы не стоять в пробках.

В мэрии напомнили, что маршрутки будут убирать, чтобы избежать дублирования с муниципальным транспортом и избавиться от экономически неэффективных и невостребованных маршрутов.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в маршрутках Академгородка с 25 декабря подорожает проезд.