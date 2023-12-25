В Новосибирске в скором времени отменят маршрутки до Академгородка

Это станет частью реформы городского транспорта по отмене 57 маршрутов. Студенты НГУ обеспокоены, как будут добираться на учебу.
В 2024 году прекратит работу маршрутка № 35, которая ходит в Академгородок от метро «Речной вокзал». Еще через год исчезнет маршрутка № 15, курсирующая от метро «Площадь Маркса».
Мэрия Новосибирска предлагает студентам ездить на автобусе № 11, который в 2025 году будет переведен на муниципальный контракт. На маршруте увеличится количество транспортных единиц, а сам он будет продлен до остановки «Цветной проезд».
От станции «Речной вокзал» в Академгородок также ходят автобусы № 8 и № 36. Еще есть вариант добраться до университета на электричке, чтобы не стоять в пробках.
В мэрии напомнили, что маршрутки будут убирать, чтобы избежать дублирования с муниципальным транспортом и избавиться от экономически неэффективных и невостребованных маршрутов.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в маршрутках Академгородка с 25 декабря подорожает проезд.