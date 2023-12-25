Глава Центробанка объяснила резкий скачок цен на яйца

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что яичный ажиотаж в России стал одной из главных потребительских страшилок и поводом для мемов. И всё это небеспочвенно. Согласно данным Иркутскстата, куриные яйца подорожали в области за две недели на 10 рублей. Сейчас средняя стоимость их составляет уже почти 130 рублей. При этом в регионе есть две птицефабрики, которые занимаются производством яиц — СПК «Окинский» и СХПАО «Белореченское». С руководством последней компании корр. ИА IrkutskMedia удалось пообщаться, чтобы прояснить перспективы снижения цен или наоборот — роста. Первый заместитель генерального директора СХПАО «Белореченское», депутат Законодательного собрания Иркутской области Степан Франтенко отметил, что для яиц характерна сезонность, кроме того, на конечную цену влияет ряд производственных факторов.