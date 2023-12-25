Глава Центробанка объяснила резкий скачок цен на яйца

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина объяснила резкое удорожание яиц. По ее словам, цены взлетели не только из-за инфляции, но и по причине высокого спроса на эту продукцию, пишет ИА IrkutskMedia.
«Есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины. Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения», — приводит слова главы Центробанка РБК.
Напомним, что ранее вопрос об удорожании яиц задали президенту Владимиру Путину в рамках прямой линии. Глава государства пояснил, что рост цен связан с тем, что спрос увеличился, а вот объемы производства — нет. Он также заверил, что ситуация будет постепенно улучшаться, передает издание «Известия».
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что яичный ажиотаж в России стал одной из главных потребительских страшилок и поводом для мемов. И всё это небеспочвенно. Согласно данным Иркутскстата, куриные яйца подорожали в области за две недели на 10 рублей. Сейчас средняя стоимость их составляет уже почти 130 рублей. При этом в регионе есть две птицефабрики, которые занимаются производством яиц — СПК «Окинский» и СХПАО «Белореченское». С руководством последней компании корр. ИА IrkutskMedia удалось пообщаться, чтобы прояснить перспективы снижения цен или наоборот — роста. Первый заместитель генерального директора СХПАО «Белореченское», депутат Законодательного собрания Иркутской области Степан Франтенко отметил, что для яиц характерна сезонность, кроме того, на конечную цену влияет ряд производственных факторов.