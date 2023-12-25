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Синоптик рассказал, сколько раз погода в Петербурге резко изменится перед Новым годом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря, ФедералПресс. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов отметил, что оттепель в городе продлилась восемь дней. В своем телеграм-канале он добавил, что на рабочей неделе ожидается небольшой минус, однако к выходным все может сильно измениться.
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Источник: РИА "Новости"

«Но продлится это недолго, уже в пятницу днем при выходе циклона с Атлантики, который будет смещаться по более северной траектории относительно Санкт-Петербурга, снова потеплеет до оттепели», — уточнил Колесов.

При этом он добавил, что все еще может измениться. Дело в том, что еще нет устойчивого атмосферного процесса. В связи с этим прогноз на новогоднюю ночь варьируется от оттепели до сильных морозов. В Петербурге ожидается небольшой снег и слабый восточный ветер 25 декабря, уточняет издание «МК в Питере».

Напомним, что петербургский синоптик рассказал о погоде на предстоящие праздники.