Синоптик рассказал, сколько раз погода в Петербурге резко изменится перед Новым годом

«Но продлится это недолго, уже в пятницу днем при выходе циклона с Атлантики, который будет смещаться по более северной траектории относительно Санкт-Петербурга, снова потеплеет до оттепели», — уточнил Колесов.
При этом он добавил, что все еще может измениться. Дело в том, что еще нет устойчивого атмосферного процесса. В связи с этим прогноз на новогоднюю ночь варьируется от оттепели до сильных морозов. В Петербурге ожидается небольшой снег и слабый восточный ветер 25 декабря, уточняет издание «МК в Питере».
Напомним, что петербургский синоптик рассказал о погоде на предстоящие праздники.