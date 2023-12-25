Синоптик рассказал, сколько раз погода в Петербурге резко изменится перед Новым годом

При этом он добавил, что все еще может измениться. Дело в том, что еще нет устойчивого атмосферного процесса. В связи с этим прогноз на новогоднюю ночь варьируется от оттепели до сильных морозов. В Петербурге ожидается небольшой снег и слабый восточный ветер 25 декабря, уточняет издание «МК в Питере».