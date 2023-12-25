После непродолжительного потепления в Узбекистане снова похолодает

В четверг по Узбекистану ожидается погода без осадков и небольшое повышение температуры, а в пятницу на территорию республики произойдет вторжение новой порции холодного воздуха. По всем областям республики ожидаются дожди и понижение температуры в дневные часы до +5…+10 градусов. По северным районам осадки пройдут в виде дождя, местами с переходом в снег.