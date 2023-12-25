После непродолжительного потепления в Узбекистане снова похолодает

По данным Узгидромета, в понедельник, 25 декабря, по территории Узбекистана сохранится сухая и очень теплая погода. Во второй половине дня воздух прогреется до +18…+23 градусов, что на 10−12 градусов выше климатической нормы для последней недели декабря.
В этот же день на северо-западные районы республики начнется вторжение относительно холодного и влажного воздуха. По Республике Каракалпакстан и Хорезмской области местами пройдут дожди, температура понизится до +8…+13 градусов. К вечеру возможны небольшие дожди по Бухарской и Навоийской областям.
Во вторник и среду вторжение распространится на всю территорию Узбекистана. 26 декабря по всем областям республики, 27 декабря по центральным областям и по Ферганской долине пройдут дожди, по северу возможен переход в снег. В предгорных и горных районах осадки местами будут сильными.
Температура воздуха понизится ночью до +2…+7, днем до +8…+13, по северу ночью до 0…-5, днем до +3…+8 градусов.
В четверг по Узбекистану ожидается погода без осадков и небольшое повышение температуры, а в пятницу на территорию республики произойдет вторжение новой порции холодного воздуха. По всем областям республики ожидаются дожди и понижение температуры в дневные часы до +5…+10 градусов. По северным районам осадки пройдут в виде дождя, местами с переходом в снег.
Местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. В отдельных районах республики возможен туман.
В Ташкенте 25 и 28 декабря осадков не ожидается, 26−27 и 29 декабря временами пройдут дожди. Температура в понедельник днем составит +21…+23 градуса, а к пятнице понизится до +5…+8 градусов.