Не разговаривайте с неизвестными: приметы на Ведьмины посиделки 26 декабря

Во вторник, 26 декабря, по народному календарю отмечается Евстратиев день, известный также как Ведьмины посиделки. «Клопс» собрал приметы, связанные с этой датой.
Считалось, что характер погоды 26 декабря определяет, каким будет январь. Существовало также поверье о ведьмах, собирающихся на посиделки, чтобы лишить мир солнечного света. В представлении людей, нечисть летает, вызывая снежные вихри, пытается затмить светило и погрузить мир во тьму. В этот день считалось недопустимым ругаться и употреблять нецензурные выражения — ведьмы могли забрать нарушителя с собой.
Традиционно запрещено на Евстратия разговаривать с незнакомцами и приглашать их в дом. Нельзя гладить и кормить животных. Не рекомендуется поднимать и использовать непривычные предметы, чтобы избежать тёмного влияния. Нельзя сушить бельё на улице — нечисть может проникнуть в него, принося в дом финансовые проблемы, конфликты и неприязнь. Оставлять веник или метлу у порога также запрещено, чтобы нечистые силы не украли их.