Не разговаривайте с неизвестными: приметы на Ведьмины посиделки 26 декабря

Традиционно запрещено на Евстратия разговаривать с незнакомцами и приглашать их в дом. Нельзя гладить и кормить животных. Не рекомендуется поднимать и использовать непривычные предметы, чтобы избежать тёмного влияния. Нельзя сушить бельё на улице — нечисть может проникнуть в него, принося в дом финансовые проблемы, конфликты и неприязнь. Оставлять веник или метлу у порога также запрещено, чтобы нечистые силы не украли их.