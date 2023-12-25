В Казани в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта

Кроме того, с 31 декабря 2023 года по 8 января 2024 года автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать по графику с 5:30 до 23:30, а метро — с 6:00 до 24:00. Отметим, в новогоднюю ночь могут ограничить движение на участке улицы Сибгата Хакима возле Центра семьи «Казан».