В Казани в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.
Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро в ночь с 31 по 1 января будут курсировать до 02:00. В первый день нового года наземный общественный транспорт города выйдет на маршруты в 7:30.
Кроме того, с 31 декабря 2023 года по 8 января 2024 года автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать по графику с 5:30 до 23:30, а метро — с 6:00 до 24:00. Отметим, в новогоднюю ночь могут ограничить движение на участке улицы Сибгата Хакима возле Центра семьи «Казан».
Напомним, в Казани с 18:00 24 декабря до 19:00 25 декабря перекрыли две улицы из-за республиканской елки.