15 генпланов градостроения подготовлены в муниципалитетах Нижегородской области, девять из них уже утверждены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Министр градостроительной деятельности региона Марина Ракова приняла участие в прямом эфире ЦУР.
Генпланы Вачского, Ветлужского, Гагинского, Краснобаковского, Пильнинского, Починковского, Сосновского, Тонкинского и Тоншаевского округов уже утверждены. Всего к 2025 году генеральными планами обеспечат 36 муниципальных округов.
«Преобразованные округа нуждаются в единой градостроительной документации. Это и порядок землепользования, и ясность по категории земель, на которых можно строить или нельзя строить. Это и рейтинг регионов в федеральном масштабе», — отметила Марина Ракова.
Напомним, аукционы по семи площадкам КРТ намерены провести в 2024 году.