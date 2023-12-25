Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 26 декабря

Во вторник, 26 декабря, будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки — снег, мокрый снег, дождь. Местами будет слабый гололед, на дорогах ожидается гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Ночью и утром 26 декабря во многих районах страны, а также местами днем ожидается усиление ветра до порывистого, его скорость будет достигать 15−20 м/с.