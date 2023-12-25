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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 26 декабря

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 26 декабря объявлен оранжевый уровень опасности из-за усиления ветра, порывы которого будут достигать 15−20 м/с. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 93% 766 мм рт. ст. +7°
Источник: БЕЛТА

Во вторник, 26 декабря, будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки — снег, мокрый снег, дождь. Местами будет слабый гололед, на дорогах ожидается гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Ночью и утром 26 декабря во многих районах страны, а также местами днем ожидается усиление ветра до порывистого, его скорость будет достигать 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 градусов на севере и до плюс 4 градусов на юго-западе. Днем показания термометра будут колебаться от 0 до 6 градусов тепла, на юге температура воздуха прогреется до 10 градусов.