На Омскую область передали затяжной снежный шторм

«Согласно данным ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС”, завтра, 26 декабря, с сохранением ночью 27 декабря, по Омской области ожидаются неблагоприятные погодные явления: сильный ветер порывами 17−22 м/с, гололедно-изморозевые явления — гололед, налипание мокрого снега, сложные отложения, а также метель и осадки в виде дождя, снега и мокрого снега», — заявили в пресс-службе администрации Омска.
Сообщается, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередач, а также нарушением транспортного движения.
«Водителей просят быть внимательнее: на дорогах ожидаются снежные заносы, гололедица», — отметили в пресс-службе мэрии Омска.
По мнению автора, прогнозируемая снежная буря ожидается затяжной: по данным Обь-Иртышского УГМС осадки накроют Омскую область на несколько дней.