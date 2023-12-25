Воронежцы завалили «скорую» вызовами из-за высокой температуры

В Воронеже за неделю с 18 по 24 декабря, бригады скорой помощи выезжали на 5505 вызовов. На высокую температуру пожаловались 1,3 тыс. жителей столицы Черноземья. Таким образом доля подобных звонков стала необычно высокой — почти четверть от всех обращений за 7 дней. Статистику опубликовала пресс-служба пресс-служба регионального министерства здравоохранения в понедельник, 25 декабря.
В облздраве подчеркнули, что государственные стационары и станция скорой помощи работают в штатном режиме, врачи оказывают медицинскую помощь всем, кому она требуется.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что у трех студентов Воронежского государственного университета (ВГУ) заподозрили корь. Вузу выписали предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.