Воронежцы завалили «скорую» вызовами из-за высокой температуры

В Воронеже за неделю с 18 по 24 декабря, бригады скорой помощи выезжали на 5505 вызовов. На высокую температуру пожаловались 1,3 тыс. жителей столицы Черноземья. Таким образом доля подобных звонков стала необычно высокой — почти четверть от всех обращений за 7 дней. Статистику опубликовала пресс-служба пресс-служба регионального министерства здравоохранения в понедельник, 25 декабря.