От Владивостока до Симферополя: в конкурсе «Влюбись в Казань» приняли участие жители 45 городов России

(Город Казань KZN.RU, 25 декабря). В столице РТ подвели итоги творческого конкурса «Влюбись в Казань». Авторы лучших проектов, присланных из 45 городов России, включая Владивосток, Симферополь, Сургут, Екатеринбург, получат денежные призы. Всего на конкурс поступило 255 заявок. «Радует участие жителей других городов — к нам не просто приезжают, но и участвуют в таких конкурсах. Значит, Казань полюбилась, они о ней расскажут друзьям, родным и близким, а те, в свою очередь, захотят посетить столицу РТ», — сказал Мэр Казани Ильсур Метшин.