От Владивостока до Симферополя: в конкурсе «Влюбись в Казань» приняли участие жители 45 городов России

(Город Казань KZN.RU, 25 декабря). В столице РТ подвели итоги творческого конкурса «Влюбись в Казань». Авторы лучших проектов, присланных из 45 городов России, включая Владивосток, Симферополь, Сургут, Екатеринбург, получат денежные призы. Всего на конкурс поступило 255 заявок. «Радует участие жителей других городов — к нам не просто приезжают, но и участвуют в таких конкурсах. Значит, Казань полюбилась, они о ней расскажут друзьям, родным и близким, а те, в свою очередь, захотят посетить столицу РТ», — сказал Мэр Казани Ильсур Метшин.
Директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова на аппаратном совещании напомнила, что конкурс проходил в трех номинациях: «Лучший видеоролик о Казани», «Лучшая фоторабота “Казань туристическая”, “Лучшая статья о туризме в Казани”. В состав жюри вошли представители власти, творческих сообществ, блогеры и журналисты.
Лучшей фотоработой признан снимок «Август в Казани» жительницы столицы РТ Елены Нагумановой. Жюри оценили архитектурную композицию, цвет и эстетический уровень исполнения работы. Второе место заняла Екатерина Романова из Нижнего Новгорода. Она представила на конкурс фотографию «Летним вечером на озере Кабан», — члены жюри оценили интересный ракурс и выразительный авторский подход. В тройку также вошла жительница столицы РТ Аида Марданова за фотографию «Казань. Кул Шариф. Любовь».
Лучшей статьей о туризме оказалась работа представительницы Новокузнецка Ирины Степанищевой. В своей публикации «Влюбись Казань» она предложила яркий и интересный маршрут, который охватывает исторические локации и гастрономические улочки города. Работа набрала более 6,5 тысячи просмотров. Жюри отнесли публикацию к профессиональной трэвэл-журналистике. Второе место в этой номинации занял местный житель Сергеев Евгений с работой «Казань — это про любовь», на третьей строчке оказалась Татьяна Полюх из Владивостока. В публикации гостья поделились впечатлениями о путешествии в Казань.
«В номинации “Лучший видеоролик о Казани” призерами стали жители столицы Татарстана. Третье место жюри присудило Александру Казакову, второе — Алине Нуриахметовой. Золото члены жюри единогласно отдали работе команде Тимура Акбашева», — сказала Дарья Санникова.
Победители получат 50 тысяч рублей, серебряные призеры — 30 тыс. рублей, бронзовые призеры — 15 тыс. рублей.
Директор Комитета по развитию туризма напомнила, что в пятницу в Казани подвели итоги II Межрегионального фестиваля профессионального мастерства среди работников предприятий туристской, ресторанной и гостиничной индустрий «Звезды гостеприимства — 2023». Порядка 120 человек из 22 городов России соревновались за звание лучшего в 10 номинациях. Награды победителям и призерам вручила заместитель главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова.