В 2024 году планируют открыть первый IT-парк Краснодаре

В Краснодаре в 2024 году может открыться первый IT-парк. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на департамент информатизации и связи Краснодарского края.
Первый краснодарский IT-парк планируют ввести в эксплуатацию в конце 2024 года — начале 2025. Уже возвели корпус здания, подключили электроэнергию, оборудовали газовую котельную, приступили к работе с кровлей и подключению объекта к водоотведению.
Площадь комплекса насчитывает 20 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций составил свыше 500 миллионов рублей. Сообщается, что IT-парк сможет создать 1000 рабочих мест после того, как проект реализуют.