Распадская помогает развивать горнолыжный спорт в Кузбассе

Канатная дорога, спортивное снаряжение и сертификат на детский подъёмник — так Распадская угольная компания (РУК) поддержала открытие нового горнолыжного сезона в Междуреченске. На празднике «Блистающий Югус» угольщики, представители региональной федерации горнолыжного спорта и сноуборда, администрации Междуреченского городского округа и спортивной школы олимпийского резерва подписали соглашение о всесторонней поддержке этого вида спорта.
В Междуреченске РУК реализует несколько крупных проектов по развитию горнолыжного комплекса «Югус» и спортивной школы олимпийского резерва имени Г. А. Хохрина, что позволит спортсменам разного уровня воплотить свои спортивные мечты в жизнь.
В этом году компания приняла участие в софинансировании капитальной реконструкции канатных дорог горнолыжного комплекса, с помощью которых любители зимних видов спорта поднимаются на вершину Югуса. Для более комфортных занятий юных спортсменов Распадская угольная компания поможет установить на склоне горы бэби-лифт — детский подъемник. Сертификат на его строительство угольщики передали руководителям спортивной школы. В будущем пользоваться детским горнолыжным подъемником смогут все горожане и гости Междуреченска.
Самым юным спортсменам семи-восьми лет представители Распадской угольной компании вручили 24 комплекта профессионального горнолыжного снаряжения и сертификат на участие в соревнованиях. Всего на горнолыжных трамплинах тренируется около 300 воспитанников спортивной школы, среди ее выпускников — действующие чемпионы и призеры России, мастера спорта международного класса, участники Олимпийских игр.
В рамках мероприятия состоялся традиционный массовый спуск с горы. Его участниками стали более тысячи человек. Зрелищно и ярко спустились спортсмены Распадской угольной компании. Свой спуск они посвятили 50-летию шахты «Распадская».
«Распадская угольная компания активно содействует развитию спорта в Междуреченске — поддерживает различные спортивные инициативы, начиная от помощи спортивным учреждениям и командам до организации мероприятий и создания спортивной инфраструктуры. В 2023 году в Междуреченске на развитие общественных пространств, в том числе и спортивных, РУК направила более 25 млн рублей», — отметил Алексей Кожевников, директор по взаимодействию с органами власти и коммуникациям РУК.
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