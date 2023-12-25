Распадская помогает развивать горнолыжный спорт в Кузбассе

«Распадская угольная компания активно содействует развитию спорта в Междуреченске — поддерживает различные спортивные инициативы, начиная от помощи спортивным учреждениям и командам до организации мероприятий и создания спортивной инфраструктуры. В 2023 году в Междуреченске на развитие общественных пространств, в том числе и спортивных, РУК направила более 25 млн рублей», — отметил Алексей Кожевников, директор по взаимодействию с органами власти и коммуникациям РУК.