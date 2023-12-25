В Роспотребнадзоре рассказали волгоградцам, как выбрать качественную косметику

Специалисты регуправления Роспотребнадзора порекомендовали горожанам не покупать косметику у уличных торговцев или в павильонах, так как там может продаваться контрафактная или вредная для здоровья продукция.
При покупке необходимо сразу изучить упаковку. На ней должна содержаться информация о названии продукта, производителе, объеме, сроке годности, условиях хранения и номере партии.
Проверить, соответствует ли продукт описанию в приложении, можно с помощью мобильного приложения «Честный ЗНАК», отсканировав код маркировки. Если выдается ошибка кода, значит данные не совпадают с описанием товара.
Кроме того, потребитель имеет полное право ознакомиться с продукцией перед покупкой, попросив у продавца пробники. После продажи нужно проверить содержимое упакованного в целлофан товара. Духи, например, выдают содержимое после двух пустых нажатий.