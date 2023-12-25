Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Казани превысил эпидпорог на 73%

(Город Казань KZN.RU, 25 декабря, Диана Жиленкова). По итогам минувшей недели в Казани зарегистрировали 21 тысячу 978 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Темп прироста составил 152%. Суммарно уровень заболеваемости за 50-ю неделю в столице РТ превысил эпидпорог на 73%. Об этом на деловом понедельнике сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков.
«К сожалению, эпидпорог по простудным заболеваниям серьезно превышен, — сказал Мэр Ильсур Метшин. — Чтобы уберечь друг друга, давайте вернемся к той практике, которую мы использовали во времена ограничений по пандемии коронавируса. Роспотребнадзор не вводит никаких ограничений, и это хорошо — мы уже умеем сами необходимые меры предпринимать. Поэтому обращаюсь к тем людям, которые плохо себя чувствуют: просьба не участвовать в массовых мероприятиях, а остальным — принимать меры предосторожности и заниматься профилактикой».
По словам Владимира Жаворонкова, на сегодня обеспечена полная готовность госпитальной базы. С сегодняшнего дня и до особого распоряжения поликлиники города будут работать до полуночи. Вызовы на дом принимают до 21:00, выезды по ним выполняют до 22:00. После стабилизации ситуации с заболеваемостью медучреждения переведут на обычный режим работы.
Ранее замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что в структуре заболеваемости преобладает вирус гриппа А. Предполагается, что к концу сезона — в феврале-марте — распространится тип В. Вакцинацию прошли 1 млн 877 тыс. 150 человек, что составляет 46% от общей численности населения республики.