Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Казани превысил эпидпорог на 73%

«К сожалению, эпидпорог по простудным заболеваниям серьезно превышен, — сказал Мэр Ильсур Метшин. — Чтобы уберечь друг друга, давайте вернемся к той практике, которую мы использовали во времена ограничений по пандемии коронавируса. Роспотребнадзор не вводит никаких ограничений, и это хорошо — мы уже умеем сами необходимые меры предпринимать. Поэтому обращаюсь к тем людям, которые плохо себя чувствуют: просьба не участвовать в массовых мероприятиях, а остальным — принимать меры предосторожности и заниматься профилактикой».