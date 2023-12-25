Стала известна программа «Всемирных игр дружбы» в Екатеринбурге

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в Екатеринбурге игры будут проходить с 5 по 30 сентября по шести олимпийским видам спорта. Это легкая атлетика, дзюдо, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и баскетбол среди женских команд. Ожидается участие более 3 тысяч спортсменов из 100 стран мира.