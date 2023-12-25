В Новосибирском зоопарке открылась резиденция Деда Мороза

В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило в понедельник открылась резиденция Деда Мороза. Об этом сообщает пресс-служба учреждения..
Она расположена рядом с вольерами северных оленей и будет работать с 25 декабря по 7 января включительно. Жителей мегаполиса приглашают написать письмо главному волшебнику и рассказать, как они вели себя в этом году..
Дед Мороз принимает с 12:00 до 16:00 ежедневно, кроме 31 декабря (с 12:00 до 15:00) и 1 января (с 13:00 до 16:00).
Сам зоопарк в течение январских каникул будет работать с 9:00 до 18:00, кассы на вход — до 17:00.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что всех животных решили пересчитать в Новосибирском зоопарке.