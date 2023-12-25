В Омске растёт заболеваемость коронавирусом

Так, за неделю с 11 по 17 декабря в регионе зарегистрировано 980 случаев заболеваний COVID-19. С 18 по 24 декабря зарегистрировано ещё 976 случаев заболеваний.
По данным ведомства, болеют преимущественно взрослые, старше 18 лет. На них приходится 84,6% от всех случаев заболеваний. Чаще всего болезнь протекает в виде ОРВИ, пневмония зафиксирована только в 0,7% случаев.
Управление Роспотребнадзора по Омской области рекомендует омичам соблюдать правила личной гигиены, чаще мыть руки с мылом, держаться подальше от мест скопления людей и использовать маски.