Атмосферное давление в Челябинске рухнет до рекордных значений

Атмосферное давление в Челябинске в ближайшие сутки рухнет до рекордных значений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Днем в понедельник в центре города барометры показывают 730 мм ртутного столба. «Ночью давление понизится до 715 мм, днем во вторник повысится до 723 мм», — сообщается на сайте регионального ЦГМС.
Напомним, норма декабря составляет 744 мм ртутного столба.
Повышение или понижение на 5−7 мм сказывается на пожилых, людях с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата. Кроме того, и молодые люди часто ощущают головные боли, головокружения и дискомфорт при изменении погодных условий. В такие дни повышается риск развития нарушений мозгового кровотока, гипертонических кризов, инфарктов. Метеозависимым рекомендуют придерживаться щадящего режима труда и отдыха, избегать стрессов и избыточной физической нагрузки. Важно употреблять назначенные лечащим врачом лекарственные препараты.
В Челябинске предстоящей ночью и завтра днем облачно, снег, местами — сильный, метель, на дорогах гололедица от наката. Ветер юго-восточный, восточный с переходом на северо-западный: ночью его скорость составит 8−13 м/с, днем во вторник — 10−15 м/с, порывы до 22 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит минус 4−6.