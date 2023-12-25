Между Волжским и Волгоградом увеличат число автобусов в 2024 году

У маршрута № 146 «Пл. Труда — Центральный автовокзал» появится по одному дополнительному рейсу из Волжского в 14.05 и из Волгограда в 15.30. Автобусу № 123 «30 мкр — ж/д вокзал» добавят по восемь новых рейсов в каждую сторону. График движение немного изменится. Общественный транспорт из Волжского будет отправляться в 5.40, 6.00, 6.20, 6.40, 7.00, 7.20, 9.50, 12.50, 13.50, 14.15, 15.37, 16.10, 16.40, 17.05, 17.35, 18.27, 19.00. От железнодорожного вокзала Волгограда автобус № 123 будет уходить: в 7.05, 7.25, 7.50, 8.05, 8.25, 8.45, 11.20, 14.15, 15.15, 15.40, 16.10, 17.02, 17.35, 18.05, 18.30, 19.00, 19.52, 20.25.