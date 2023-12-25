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Воронежцы назвали человека 2023 года

Исследования проводили социологи Институт общественного мнения «Квалитас».
Источник: Правительство Воронежской области

Опрос среди воронежцев о человеке 2023 года провели социологи Института общественного мнения «Квалитас».

Всего горожане назвали 54 фамилии. В прошлом году было обозначено 34. Отметим, что в список попадают те люди, кого жители упоминали в своих ответах не менее трёх раз.

Исследование проходило в формате телефонного интервью. В качестве респондентов выбирали жителей Воронежа старше 18 лет.

Интересно, что 26% опрошенных заявили, что не видят никого, кто мог бы стать человеком 2023 года. 48% вообще отказались давать какие-либо комментарии. Однако нашлись люди, которые приняли участие в интервью.

Вот топ-5 людей, которым удалось попасть в список:

Губернатор Александр Гусев — 11,5%.

Мэр Вадим Кстенин — 2,5%.

Бывший худрук Камерного театра Михаил Бычков — 1,5%.

Депутат Госдумы и бизнесмен Сергей Чижов — 1%.

Экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев — 0,8%.