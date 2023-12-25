Воронежцы назвали человека 2023 года

Опрос среди воронежцев о человеке 2023 года провели социологи Института общественного мнения «Квалитас».
Всего горожане назвали 54 фамилии. В прошлом году было обозначено 34. Отметим, что в список попадают те люди, кого жители упоминали в своих ответах не менее трёх раз.
Исследование проходило в формате телефонного интервью. В качестве респондентов выбирали жителей Воронежа старше 18 лет.
Интересно, что 26% опрошенных заявили, что не видят никого, кто мог бы стать человеком 2023 года. 48% вообще отказались давать какие-либо комментарии. Однако нашлись люди, которые приняли участие в интервью.
Вот топ-5 людей, которым удалось попасть в список:
Губернатор Александр Гусев — 11,5%.
Мэр Вадим Кстенин — 2,5%.
Бывший худрук Камерного театра Михаил Бычков — 1,5%.
Депутат Госдумы и бизнесмен Сергей Чижов — 1%.
Экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев — 0,8%.