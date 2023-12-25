Какой будет погода в Новый год в Краснодаре?

Как рассказал kuban.aif.ru кандидат географических наук Юрий Ткаченко, по данным Гидрометцентра России, самым теплым за 130 лет метеонаблюдений оказался 2020-й год. При этом, на Северном Кавказе температурных рекордов синоптики не зафиксировали. По словам эксперта, в документах госархива Краснодарского края упоминается о случаях, когда в феврале в регионе цвели абрикосы. Аномально теплые зимы на Кубани наблюдались в 1966, 1948, 1981 годах. А в декабре 1910-го в Сочи выпал снег высотой в 2,5 метра. Тогда температура воздуха опустилась до −25 градусов.