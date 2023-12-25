В Перми создают сайт научных знакомств

Специально разработанная система будет оценивать публикации ученых по разным критериям — и пользователи смогут найти информацию о людях, ведущих сходные исследования. Это поможет искать единомышленников и научных руководителей по всей стране.
При этом на сайте можно будет узнать не только о профиле работы ученых, но и о способах связаться с коллегами. Алгоритм будет выстраивать схему, из которой можно будет узнать об общих знакомых, местах работы и проектах. Уже сейчас приложение включает данные о 500 вузах и институтах по всей России, в будущем база будет только расширяться.
«Мы планируем распространять систему в двух вариантах: открытом и закрытом, — приводит ТАСС слова аспиранта ПНИПУ Вадима Данеляна. — Найти ее можно будет прямо через браузер, для доступа к платным функциям потребуется авторизация. В закрытой версии будут дополнительные функции и возможность проводить более качественный поиск за счет гибкой системы фильтров».
Сейчас проект находится на стадии тестирования, а начало полноценной работы запланировано на 2024 год.