В Перми создают сайт научных знакомств

При этом на сайте можно будет узнать не только о профиле работы ученых, но и о способах связаться с коллегами. Алгоритм будет выстраивать схему, из которой можно будет узнать об общих знакомых, местах работы и проектах. Уже сейчас приложение включает данные о 500 вузах и институтах по всей России, в будущем база будет только расширяться.