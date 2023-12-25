Кабмин дополнительно выделит 7,5 млрд рублей на оплату труда медработников

Правительство России дополнительно выделит более 7,5 млрд руб. на оплату труда врачей и среднего медперсонала в 2024 г. Средства будут перераспределены из бюджета Федерального фонда ОМС между территориальными фондами. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.