Кабмин дополнительно выделит 7,5 млрд рублей на оплату труда медработников

Решение о распределении средств принято исходя из прогноза годового прироста численности медицинского персонала. Закладывается план, согласно которому в медицинские учреждения регионов в 2024 г. придут работать более 9500 врачей и около 17 000 специалистов среднего медперсонала.
На совещании с вице-премьерами 25 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что необходимо оперативно выделить эти средства, чтобы сотрудники получали полные и своевременные выплаты. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и руководителю Министерства финансов Антону Силуанову осуществлять личный контроль за направлением средств.
15 декабря 2023 г. Госдума приняла в третьем чтении закон о нецелевом распределении средств из ФОМС. Согласно документу, медучреждения смогут направлять неизрасходованные средства фонда на оплату аренды жилья для медработников, ремонт учреждений здравоохранения, а также аренду медоборудования.