Новогодние места 2023−2024 в Казани: куда сходить, что посмотреть

В этой статье «Комсомолка» расскажет о самых красивых и уютных местах Казани, где можно насладиться атмосферой праздника, увидеть яркое и оригинальное новогоднее оформление, а также провести время с семьей и друзьями. Мы подскажем вам, куда сходить и что посмотреть в праздничные дни.
Казанский кремль
Величественные стены, улицы и башни Казанского кремля, украшенные новогодними огнями, создают волшебную атмосферу праздника. Вдобавок, если заглянуть во Двор Присутственных мест, можно оказаться на Новогодней Кремлевской ярмарке. Здесь возвышается елка, усыпанная игрушками в форме традиционных украшений татар. Во время работы ярмарки во Дворе будут проходить уличные спектакли, мастер-классы, а согреться и перекусить можно будет на фудкорте.
Кремлевская набережная
Кремлевская набережная — это красочное место для новогодних прогулок. Здесь расположен самый длинный каток в Казани, который простирается вдоль живописной набережной. Вечером каток освещается тысячами огней и гирлянд, создавая удивительную атмосферу волшебства и праздника.
Улица Баумана
Главная пешеходная улица города невероятно красиво светится в вечернее время. Кроме того, Баумана богата на различные достопримечательности: здесь можно попросить богатства и удачи у фонтана с жабами, сфотографироваться с Федором Шаляпиным, потереть на удачу пузико Кота Казанского, а также помечтать о путешествии в копии кареты Екатерины II. Вместе с тем заведения на Баумана тоже красиво украсили свои фасады, где можно сделать красивые новогодние фотографии.
Парк «Черное озеро»
Зимой на «Черном озере» открывается каток, вокруг которого устанавливают светодиодные инсталяции. В парке можно сфотографироваться у полюбившегося жителям и гостям города арт-объекта — 6-метровой светящейся люстры, а также поговорить о сокровенном в арке влюбленных.
Центр семьи «Казан»
Здесь не только с другого берега можно посмотреть на Казанский кремль, но и погулять у зилантов и самой «Чаши». Именно здесь располагается самая главная новогодняя елка. С 1 по 7 января ежедневно у центра будут проходить интерактивные программы, спектакли и концерты. Мероприятия пройдут в стиле ретро, диско-вечеринки и народных гуляний.