Новогодние места 2023−2024 в Казани: куда сходить, что посмотреть

Главная пешеходная улица города невероятно красиво светится в вечернее время. Кроме того, Баумана богата на различные достопримечательности: здесь можно попросить богатства и удачи у фонтана с жабами, сфотографироваться с Федором Шаляпиным, потереть на удачу пузико Кота Казанского, а также помечтать о путешествии в копии кареты Екатерины II. Вместе с тем заведения на Баумана тоже красиво украсили свои фасады, где можно сделать красивые новогодние фотографии.