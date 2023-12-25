Воронежцам рассказали о переносе новогодних выходных

Министерство труда России рассказало воронежцам о переносе новогодних выходных. Так как 6 и 7 января в 2024 году выпадают на субботу и воскресенье соответственно, выходной 6 января переносится на 10 мая, а выходной 7 января — на 31 декабря 2024 года.
В грядущие новогодние праздники жители региона будут отдыхать десять дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.
Длительные выходные связаны с тем, что 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что новогодняя площадь Ленина в областном центре может открыться 28 декабря. Официальная дата еще не определена, однако монтаж новогодних конструкций уже ведется.