В центре Петербурга изменились названия нескольких остановок

Так, на Васильевском острове остановки «1-я и Кадетская линии В. О., угол Университетской набережной», «Университетская набережная», «Университетская набережная, угол 1-й и Кадетской линий В. О.», «Кадетская линия В. О.» будут носить название «Румянцевский сад». Остановки «1-я и Кадетская линии В. О.», которые расположены у входа в вестибюль станции метро «Спортивная» на Васильевском острове, переименуют в «Набережную Макарова, ст. метро “Спортивная”.