В центре Петербурга изменились названия нескольких остановок

С понедельника, 25 декабря, в центре Петербурга меняют названия некоторых остановок автобусов и троллейбусов. А ещё несколько новых вводят на маршруте № 493. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок».
Так, на Васильевском острове остановки «1-я и Кадетская линии В. О., угол Университетской набережной», «Университетская набережная», «Университетская набережная, угол 1-й и Кадетской линий В. О.», «Кадетская линия В. О.» будут носить название «Румянцевский сад». Остановки «1-я и Кадетская линии В. О.», которые расположены у входа в вестибюль станции метро «Спортивная» на Васильевском острове, переименуют в «Набережную Макарова, ст. метро “Спортивная”.
На Петроградской стороне остановки «Биржевой мост» и «Мытнинская набережная» будут иметь единое наименование — «Площадь Академика Лихачёва», а «Ординарная улица» и «Большой пр. П. С.» — «Большой проспект П. С., угол Ординарной улицы».
Также на Петроградской стороне и Васильевском острове уточняют названия ещё двух остановок, добавив информацию о пересечении улицы, по которой они названы, с другой: «Улица Ленина, угол Большого проспекта П. С.», «Наличная улица, угол улицы Нахимова».
На автобусных маршрутах №№ 104 и 247 остановка «Юкки парк» сменит название на «Юкки, Спортивная улица». А на автобусном маршруте № 493 вводят новые остановки «Фёдоровское, Полевая улица», «Фёдоровское, Промышленная улица», «Фёдоровская усадьба» и «Аннолово, Липовая аллея».
Ранее в Петербурге запустили трамвайное движение по участку улицы Руставели от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения. Теперь ход трамвая будет бесшумным, а пути — ровными. Это стало возможно благодаря новым технологиям, которые применили строители.