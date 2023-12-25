В калининградских автобусах вернули объявление остановок на английском языке

В автобусах муниципального перевозчика «Калининград-ГорТранс» вновь стали озвучивать остановки на английском языке. Об этом «Клопс» сообщили на предприятии.
На иностранном языке заговорили на маршрутах № 1, 7, 11, 14, 16, 18, 23, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36 и 37.
Впервые на английском языке объявления появились в транспорте муниципального перевозчика накануне ЧМ-2018. Через полгода после завершения футбольного события английскую речь убрали из-за жалоб пассажиров.
Люди не успевали уловить информацию. Через год для объявления остановок купили профессиональный синтезатор.
В августе Минтранс России сообщил, что отменяет обязательное дублирование информации на английском. Теперь регионы сами вольны решать, нужен в транспорте второй язык или нет.