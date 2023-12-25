Опубликован график работы общественного транспорта в предстоящие новогодние праздники

Ранее мы сообщали, что в период новогодних праздников узбекистанцы отдохнут 4 дня подряд с 30 декабря по 2 января. При этом, 6 января (суббота) будет рабочим днем.
В связи с предстоящими длительными выходными в «Тошшахартрансхизмат» опубликовали график работы общественного транспорта в новогодние дни.
30 декабря 2023 года (суббота) — выходной день, общественный транспорт будет работать согласно утвержденному воскресному расписанию;
31 декабря 2023 года (воскресенье) — выходной день, общественный транспорт будет работать согласно утвержденному воскресному расписанию;
1 января 2024 года (понедельник) — выходной день, общественный транспорт будет работать согласно утвержденному воскресному расписанию;
2 января 2024 года (вторник) — выходной день, общественный транспорт будет работать согласно утвержденному воскресному расписанию;
6 января 2024 года (суббота) — рабочий день, общественный транспорт будет работать согласно утвержденному графику рабочих дней.