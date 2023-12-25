Минтруд рассказал, сколько продлятся новогодние каникулы. И куда перенесут два выходных дня

Праздничные дни 6 и 7 января выпадают на выходные, их перенесут на другие месяцы: с субботы 6 января на пятницу 10 мая; с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря.
Производственный календарь на 2024 год выглядит так:
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Праздничные дни 6 и 7 января выпадают на выходные, их перенесут на другие месяцы: с субботы 6 января на пятницу 10 мая; с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря.
Производственный календарь на 2024 год выглядит так: