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Минтруд рассказал, сколько продлятся новогодние каникулы. И куда перенесут два выходных дня

Как сообщает Минтруд, новогодние выходные продлятся 10 дней, с субботы 30 декабря 2023 года до понедельника 8 января 2024 года включительно.

Праздничные дни 6 и 7 января выпадают на выходные, их перенесут на другие месяцы: с субботы 6 января на пятницу 10 мая; с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря.

Производственный календарь на 2024 год выглядит так:

Источник: телеграм-канал