Принято решение по работе аэропорта в Краснодаре

Аэропорт «Пашковский» в Краснодаре не будет открыт в ближайшее время. Об этом пишет издание «Известия».
Возобновление работы аэропорта в настоящее время считается невозможным, сообщили изданию источники в авиационных и силовых структурах.
Министерство обороны Российской Федерации высказалось отрицательно о возможности открытия аэропорта в Краснодаре, сообщает издание. Причиной этого стало то, что в настоящее время открытие аэропорта не соответствует требованиям безопасности в связи с проведением СВО.
Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что открытие воздушной гавани в Краснодаре положительно повлияет на логистику и гостям будет проще добираться на полуостров.