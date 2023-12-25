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Принято решение по работе аэропорта в Краснодаре

Воздушная гавань не сможет начать работу в ближайшее время из-за требований безопасности.
авиакомпания "Победа"
Источник: РИА "Новости"

Аэропорт «Пашковский» в Краснодаре не будет открыт в ближайшее время. Об этом пишет издание «Известия».

Возобновление работы аэропорта в настоящее время считается невозможным, сообщили изданию источники в авиационных и силовых структурах.

Министерство обороны Российской Федерации высказалось отрицательно о возможности открытия аэропорта в Краснодаре, сообщает издание. Причиной этого стало то, что в настоящее время открытие аэропорта не соответствует требованиям безопасности в связи с проведением СВО.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что открытие воздушной гавани в Краснодаре положительно повлияет на логистику и гостям будет проще добираться на полуостров.