Где зимой в Пермском крае получаются самые красивые фотографии

На севере Пермского края в Красновишерском городском округе находится Помяненный или Колчимский камень. На его вершине расположены несколько каменных сооружений, высота которых может доходить до 30 метров. По мнению Эльнара Мансурова, он похож на Маньпупунер. Блогер рекомендует сходить туда в поход на снегоступах, лыжах или подняться на снегоходе, так как дорога до вершины занесена снегом. Если кто-то пройдет раньше и протопчет тропинку, добираться будет удобнее.