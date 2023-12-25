В Сочи продлили действие штормового предупреждения до 26 декабря

Ночью в городе ожидают ливни с грозами и усиление ветра до 18 м/с. В горах возможны снегопады с налипанием снега на провода и деревья. Над морем на участке от Магри до села Веселое возможно формирование смерчей.



«По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все службы курорта работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб», — говорится в сообщении.



Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, а также не выезжать в горы на автомобилях без зимней резины.



Ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили о ливнях с грозами и мокром снеге на Кубани 26 декабря. Утром 25 декабря в горном кластере Сочи закрыли лыжные трассы из-за угрозы схода лавин.



Анастасия Донскова.