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В Сочи продлили действие штормового предупреждения до 26 декабря

Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.
Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 93% 767 мм рт. ст. +7°
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Источник: Reuters

Ночью в городе ожидают ливни с грозами и усиление ветра до 18 м/с. В горах возможны снегопады с налипанием снега на провода и деревья. Над морем на участке от Магри до села Веселое возможно формирование смерчей.

«По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все службы курорта работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб», — говорится в сообщении.

Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, а также не выезжать в горы на автомобилях без зимней резины.

Ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили о ливнях с грозами и мокром снеге на Кубани 26 декабря. Утром 25 декабря в горном кластере Сочи закрыли лыжные трассы из-за угрозы схода лавин.

Анастасия Донскова.

МЧС