Победитель реалити-шоу «Вызов» Данила Калиникин из Татарстана рассказал, куда денет свой выигрыш: «Потрачу на социальный проект»

В спортивно-интеллектуальном реалити-шоу «Вызов» на ТНТ победил дуэт биохимика Данилы Калиникина из Татарстана и актрисы Аси Резник. Они получили главный приз — 10 миллионов рублей.
В финал прошли пара блогера Саши Стоуна и медиа-аналитика Алисы Чубиной, а также Данила Калиникин и актриса Аси Резник. После решающего испытания счет по баллам был 2:5. После объявления победителей ведущий шоу Дмитрий Губерниев спросил у Данилы и Аси в чем их секрет. Этот дуэт весь сезон были в «середняках», а в полуфинале и финале ни разу не потерпели поражения. По словам победителей, все дело было во взаимопонимании.
Так, на что потратит выигранные деньги ученый из Татарстана? Как заявил Данила, свою часть приза он направит на социально-значимый проект.
«Я вложу деньги в разработку системы мониторинга уровня глюкозы для диабетиков. Это очень сложный проект, как с технической стороны, так и с моральной. Но в него верю и это самое главное», — сказал ученый из Татарстана. — «Я хочу сказать спасибо своим родителям брату и сестре. Я понимаю, что я не лучший сын и брат, но вы лучшие родители, брат и сестра. Это все благодаря вам!».