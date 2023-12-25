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Победитель реалити-шоу «Вызов» Данила Калиникин из Татарстана рассказал, куда денет свой выигрыш: «Потрачу на социальный проект»

В реалити-шоу «Вызов» главный приз в 10 млн рублей получил дуэт с ученым из Татарстана.
Источник: кадр видео

В спортивно-интеллектуальном реалити-шоу «Вызов» на ТНТ победил дуэт биохимика Данилы Калиникина из Татарстана и актрисы Аси Резник. Они получили главный приз — 10 миллионов рублей.

На протяжении десяти недель 11 звезд шоу-бизнеса и 11 молодых ученых боролись за победу в Дагестане, проходя сложные испытания.

В финал прошли пара блогера Саши Стоуна и медиа-аналитика Алисы Чубиной, а также Данила Калиникин и актриса Аси Резник. После решающего испытания счет по баллам был 2:5. После объявления победителей ведущий шоу Дмитрий Губерниев спросил у Данилы и Аси в чем их секрет. Этот дуэт весь сезон были в «середняках», а в полуфинале и финале ни разу не потерпели поражения. По словам победителей, все дело было во взаимопонимании.

Стоит отметить, что эту пару составил искусственный интеллект. Нейросеть в итоге не ошиблась.

Так, на что потратит выигранные деньги ученый из Татарстана? Как заявил Данила, свою часть приза он направит на социально-значимый проект.

«Я вложу деньги в разработку системы мониторинга уровня глюкозы для диабетиков. Это очень сложный проект, как с технической стороны, так и с моральной. Но в него верю и это самое главное», — сказал ученый из Татарстана. — «Я хочу сказать спасибо своим родителям брату и сестре. Я понимаю, что я не лучший сын и брат, но вы лучшие родители, брат и сестра. Это все благодаря вам!».

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