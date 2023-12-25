Победитель реалити-шоу «Вызов» Данила Калиникин из Татарстана рассказал, куда денет свой выигрыш: «Потрачу на социальный проект»

«Я вложу деньги в разработку системы мониторинга уровня глюкозы для диабетиков. Это очень сложный проект, как с технической стороны, так и с моральной. Но в него верю и это самое главное», — сказал ученый из Татарстана. — «Я хочу сказать спасибо своим родителям брату и сестре. Я понимаю, что я не лучший сын и брат, но вы лучшие родители, брат и сестра. Это все благодаря вам!».