Компания «Россия» планирует возобновить авиарейсы в Пекин

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») планирует начать выполнение рейсов из трех городов России в Пекин с 28 декабря, сообщили РИА Новости в компании.
«Авиакомпания “Россия” планирует начать выполнение рейсов из регионов страны в Пекин с 28 декабря. Первым планируется выполнить рейс из Красноярска (SU6621) и Иркутска (SU6627). С учетом разницы во времени, первый рейс из Владивостока (SU 66110) будет выполнен 29 декабря. Рейсы будут выполняться регулярно с заявленной частотой. Все необходимые разрешение для выполнения рейсов в Дасин получены», — рассказали в авиакомпании.
В компании отметили, что рейсы из Красноярска будут осуществляться три раза в неделю по вторникам четвергам и субботам. По маршруту Иркутск — Пекин полеты будут выполняться четыре раза в неделю по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Рейсы между Владивостоком и Пекином будут по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Ранее авиакомпания «Россия» сообщала, что 15 декабря получила уведомление от аэропорта Пекина «Дасин» об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. При этом к началу первого рейса Владивосток-Пекин 17 декабря перевозчик получил операционное разрешение управления гражданской авиации Китая, подтвержденные слоты и права на выполнение полетов из трех городов России.