Компания «Россия» планирует возобновить авиарейсы в Пекин

В компании отметили, что рейсы из Красноярска будут осуществляться три раза в неделю по вторникам четвергам и субботам. По маршруту Иркутск — Пекин полеты будут выполняться четыре раза в неделю по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Рейсы между Владивостоком и Пекином будут по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.