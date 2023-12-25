(Город Казань KZN.RU, 25 декабря). Казанцы будут отдыхать в новогодние каникулы 10 дней — с 30 декабря по 8 января. Об этом напомнили в Роструде.
Последний рабочий день при пятидневке в этом году будет 29 декабря, поскольку 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье.
Согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ,
В следующем месяце отмечаются следующие профессиональные праздники: 12 января — День работника прокуратуры; 13 января — День российской печати; 31 января — День ювелира.
Напомним, ранее в Татарстане разработали производственный календарь на 2024 год. При пятидневке жители республики будут работать 245 дней, а отдыхать 121.