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Казанцы будут отдыхать в новогодние каникулы 10 дней

Первый рабочий день в 2024 году придется на 9 января.
Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 25 декабря). Казанцы будут отдыхать в новогодние каникулы 10 дней — с 30 декабря по 8 января. Об этом напомнили в Роструде.

Последний рабочий день при пятидневке в этом году будет 29 декабря, поскольку 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье.

Согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ, 1—8 января относятся к нерабочим праздничным дням, поэтому первый рабочий день в 2024-м придется на 9 января.

В следующем месяце отмечаются следующие профессиональные праздники: 12 января — День работника прокуратуры; 13 января — День российской печати; 31 января — День ювелира.

Напомним, ранее в Татарстане разработали производственный календарь на 2024 год. При пятидневке жители республики будут работать 245 дней, а отдыхать 121.

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