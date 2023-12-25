Народные приметы на 26 декабря: чего нельзя делать, чтобы не было беды

На Руси считали, что в Евстратиев день нельзя скандалить и нецензурно выражаться. Во-первых, такое поведение может обернуться для нарушившего запрет болями в горле. Во-вторых, даже небольшое недопонимание, возникшее 26 декабря, может положить начало затяжному конфликту. Если не хотите лишиться друга, лучше держите себя в руках и не спешите с выяснением отношений.