Народные приметы на 26 декабря: чего нельзя делать, чтобы не было беды

26 декабря верующие вспоминают мученика Евстратия, в народном календаре — Евстратиев день. Уже много веков дата связана с рядом запретов и суеверий, которые кажутся нашим современникам довольно странными. А вот наши предки старались неукоснительно их соблюдать, опасаясь суровой кары за непослушание.
Народные приметы на 26 декабря: что нельзя делать
На Руси считали, что в Евстратиев день нельзя скандалить и нецензурно выражаться. Во-первых, такое поведение может обернуться для нарушившего запрет болями в горле. Во-вторых, даже небольшое недопонимание, возникшее 26 декабря, может положить начало затяжному конфликту. Если не хотите лишиться друга, лучше держите себя в руках и не спешите с выяснением отношений.
Согласно поверьям, в этот день ни в коем случае нельзя отказывать кому-либо в помощи. Если к вам обратится незнакомец, нужно обязательно его выслушать. В противном случае рискуете сами оказаться на месте просящего.
Поскольку дата приходится на Рождественский пост, верующие не едят мясные и молочные продукты, не добавляют в блюда яйца и не пьют спиртное. Ограничение предусмотрено и для рыбы.
В старину верили, что 26 декабря активизируются потусторонние силы. Чтобы избежать встречи с ними, люди накрепко закрывали окна и двери. Также они не вывешивали сушиться белье на улицу. Они опасались, что нечистая спрячется в пододеяльник или наволочку, чтобы пробраться в человеческое жилище.
Если в Евстратиев день вы найдете на улице какую-то вещь, в том числе ценную, не поднимайте ее с земли. Кошелек или золотое кольцо, которое попадется вам на глаза, могут нести на себе порчу. Взяв такую находку себе, вы принесете в свой дом чужой негатив — болезни, ссоры и нищету.
Девушкам не рекомендуется ходить непричесанными 26 декабря. В их волосах может поселиться нечисть. Из-за нее начнутся частые головные боли, а сон станет беспокойным.
Мужчинам не стоит ходить на рыбалку и охоту. В эту дату у водоемов и в лесах можно встретить зло. Одинокий путник может потерять свои вещи, заблудиться и даже замерзнуть насмерть.
Нельзя в этот день оставлять веник или метлу у порога. Их может забрать себе нечистая.
Также 26 декабря было запрещено выбрасывать остатки еды со стола. Тому, кто это сделает, грозит потеря капитала и даже нищета. Если у вас остались ненужные продукты или крошки, лучше отдать их животным или вынести во двор птицам. Тогда неприятностей удастся избежать.
Народные приметы на 26 декабря: что можно делать
Наши предки проводили 26 ноября преимущественно дома. Они хлопотали по хозяйству, занимались с детьми, уделяли время рукоделию. На улицу без острой необходимости они не выходили, особенно с наступлением темноты.
Доброй приметой этого дня у жителей далекой старины считалось посещение бани. Люди верили, что крепкий пар поможет укрепить здоровье на целый год.
Хорошо, если в Евстратиев день у вас получится кому-то помочь. В ближайшее время вам улыбнется удача.
Приметы о погоде на 26 декабря
В течение 12 дней с 25 декабря наши предки с особым вниманием следили за изменениями в природе, пытаясь предсказать, каким будет следующий год. Считалось, что яркое небо на закате и много звезд ночью указывают на похолодание. Ближайшие дни будут морозными. Если к вечеру округу скроет туман, стоит ждать потепления. Иней в утренние часы является предвестником богатого урожая будущим летом.
Именинники 26 декабря
26 декабря именины отмечают Арсений, Владимир, Евгений, Анастасия и Николай. Также поздравить нужно Ивана, Гавриила и Аркадия.
Рожденные в этот день обычно умны и трудолюбивы. Они не склонны тратить время на пустые мечты, предпочитая вместо этого идти к цели. Им трудно дается отдых, из-за чего они могут сталкиваться с различными проблемами со здоровьем.