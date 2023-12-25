Александр Беглов принял участие в установке закладного камня Большого Смоленского моста

Камень был заложен в основание будущей девятой опоры моста на Октябрьской набережной. Именно здесь вырастет новая переправа, которая соединит берега Невы на участке между мостом Александра Невского и Володарским мостом. Разумеется, Большой Смоленский мост будет разводным, чтобы корабли могли и впредь беспрепятственно проходить по главной реке города.
«Сорок лет в нашем городе не строились разводные мосты. По поручению президента мы начинаем эту стройку. Восемьсот тысяч жителей ждут новый мост. Проектная документация готова. Мост технологически хорошо продуман — шесть полос движения, трамвайное движение, велосипедная дорожка, пешеходная дорожка», — рассказал Александр Беглов.
Длина моста составит 1,6 километра, ширина — 38 метров. Разводной пролет будет двукрылым. В сведенном положении высота центральной части моста над водой — 15 метров. Ширина судоходного пролета — 60 метров. Губернатор Александр Беглов поблагодарил проектировщиков и строителей, благодаря которым мост появится на свет.
«Мост сохранит петербургские архитектурные традиции. У наших строителей большой опыт строительства переправ», — подчеркнул губернатор.
Мост предусмотрен Генеральным планом и концепцией развития транспортной системы города. Он поможет разгрузить набережные Невы и создаст возможность объехать исторический центр, чтобы не стоять в пробках. Согласно плану, в улично-дорожную сеть его интегрируют с помощью развязок на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом.
Как рассказал «МК в Питере» Кирилл Иванов, директор объединения участников дорожно-мостовой отрасли «ДОРМОСТ», Большой Смоленский мост очень нужен городу.
«Это очень важный объект, и этот мост город давно ждал», — подчеркнул Кирилл Иванов.
Он отметил, что на почти девятикилометровом участке между мостом Александра Невского и Володарским мостом нет ни одного транспортного перехода с правого на левый берег Невы. Получается, что Невский район разорван рекой пополам, и Большой Смоленский мост поможет решить эту проблему.
Кроме того, Иванов подчеркнул, что важную роль в «объединении» берегов Невы сыграет и Широтная магистраль скоростного движения, которая сейчас также активно строится.
«Для нормального функционирования города как такового этот мост в этом месте необходим», — подытожил Кирилл Иванов.
Так же считают и другие специалисты отрасли. Пресс-секретарь Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Мостотрест» Владимир Головашов рассказал «МК в Питере», что новая переправа поможет ослабить транспортную нагрузку на два других моста: Александр Невского и Володарский. Кроме того, Большой Смоленский поможет Невскому району активнее развиваться.
«Строительство этого моста поможет дать толчок развитию этого района и двух берегов, как это было и сто лет назад, когда строили Троицкий мост, или Дворцовый, или Литейный. Это давало возможность развивать территории», — объясняет Владимир Головашов.
Он напомнил, что Большой Смоленский мост будет двадцатым разводным мостом в Санкт-Петербурге. Сейчас в городе их 19: тринадцать мостов постоянной разводки и шесть — имеющих в составе разводной механизм, но почти никогда не разводящихся. Например, Первый Елагин и Большой Крестовский мосты.
«Последний большой разводной мост, который строили в нашем городе, — это был Кантемировский мост, в 1982 году. Сорок лет мосты не строились и, конечно же, городу нужна новая переправа», — уверен Владимир Головашов.
Он отметил, что у жителей Невского района теперь появится возможность не только попасть на другой берег Невы, но и прогуляться в красивом месте. К тому же мост будет оборудован широкой велосипедной дорожкой, поэтому по нему смело можно совершать велопрогулки.
«У жителей района будет теперь место притяжения для прогулок, потому что мост очень красивый, и он украсит бывшую промышленную зону, которая сейчас там есть», — говорит представитель «Мостотреста».
Мост будет построен уже к 2029 году, а сейчас на площадке проводится вынос коммуникаций и идет подготовка к разгрузке строительных материалов.