Александр Беглов принял участие в установке закладного камня Большого Смоленского моста

Он напомнил, что Большой Смоленский мост будет двадцатым разводным мостом в Санкт-Петербурге. Сейчас в городе их 19: тринадцать мостов постоянной разводки и шесть — имеющих в составе разводной механизм, но почти никогда не разводящихся. Например, Первый Елагин и Большой Крестовский мосты.