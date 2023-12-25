Почти половина москвичей собираются потратить на новогодние подарки более 20 000 рублей

Среди самых желанных подарков респонденты назвали деньги, электронику, ювелирные изделия и парфюм. Женщины не отказались бы от подарочных сертификатов, товаров для хобби, путешествий и развлечений в качестве новогоднего презента. Мужчины предпочитают гаджеты, товары для спорта и гейминга, говорится в исследовании.
Большинство опрошенных готовятся к празднику заранее. 85% из них покупают подарки как минимум за 10 дней до Нового года. В исследовании отмечается, что женщины начинают выбирать презенты раньше мужчин, которые часто оставляют покупку на последнюю неделю старого года.
Респонденты также признали, что перед Новым годом большая часть расходов приходится не только на подарки, но и на продукты для праздничного стола. При этом 26% участников опроса от 18 до 24 лет рассказали, что больше всего они потратят на нарядную одежду и аксессуары.
Как показал опрос, покупать необходимые предновогодние товары москвичи собираются в разных местах, большинство — на онлайн-площадках. Всего 10−15% респондентов будут совершать покупки в офлайн-формате.