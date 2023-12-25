В Воронеже опубликовали план праздничных мероприятий на Новый год и Рождество

Кроме того, много интересного организуют ребятишкам в управах районов: будут и концерты, и благотворительные акции. В частности, в рамках одной из них мальчики и девочки смогут бесплатно съездить в Графский санаторий для детей. Также пройдут творческие конкурсы и спортивные соревнования, а также выставки, флешмобы и театрализованные представления.