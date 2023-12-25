Сергей Собянин открыл новый электробусный парк в районе Новокосино

Сергей Собянин открыл новый электробусный парк «Салтыковка» — дом для электробусов в районе Новокосино. Он расположен по адресу: Салтыковская улица, владение 55. Его площадь составляет примерно три гектара. Парк предназначен для хранения, технической эксплуатации, обслуживания и ремонта до 100 электробусов большого класса.
«Мы постарались, чтобы здесь комфортно было и обслуживать, и отдыхать, и работать. Установлено самое последнее новейшее оборудование. С каждым годом наращиваем количество электробусов в Москве, приближаемся к полутора тысячам. Для этого нужно было создать несколько парков. Это шестой парк. Три из них мы реконструировали, а три новых построили. И здесь новый, абсолютно с нуля парк будет обслуживать 12 маршрутов, 40 тысяч жителей будут обслуживаться каждый день», — отметил Сергей Собянин.
Строительство электробусного парка началось в декабре 2021 года. Финансирование получили в рамках столичной Адресной инвестиционной программы. С декабря 2023 года парк обслуживает четыре маршрута: № 14 (4-й микрорайон Кожухова — станция Реутов четвертого Московского центрального диаметра (МЦД)), С613 (3-й микрорайон Новокосина — станция Вешняки МЦД-3), № 974 (3-й микрорайон Новокосина — станция метро «Партизанская») и 792 (9-й микрорайон Кожухова — станция метро «Новокосино»).
До конца первого квартала 2024 года электробусы должны выйти еще на восемь маршрутов: 808 (9-й микрорайон Кожухова — станция метро «Лухмановская»), 849 (9-й микрорайон Кожухова — Некрасовская улица — 9-й микрорайон Кожухова), 855 (9-й микрорайон Кожухова — 17-й квартал Люберецких Полей), С663 (станция метро «Лухмановская» — индустриальный парк «Руднево»), 228 (Саратовская улица — улица Головачева), 234 (Саратовская улица — станция метро «Текстильщики» — Саратовская улица), 569 (Саратовская улица — станция метро «Выхино»), С790 (станция ЗИЛ Московского центрального кольца — Саратовская улица). Электробусы парка будут обслуживать 12 маршрутов и перевозить 40 тысяч пассажиров в сутки.
В парке разместили 13 современных ультрабыстрых зарядных станций, подающих энергию на зарядные посты, моечный корпус с двумя линиями автоматизированной потоковой мойки, складской корпус для хранения металлических запасных частей, контрольно-технический пункт проверки технического состояния подвижного состава, плоскостную стоянку, трансформаторную подстанцию. Там также располагается производственный корпус, оснащенный современным оборудованием для обслуживания и ремонта электробусов, со служебно-бытовыми помещениями, включая комнаты отдыха водителей и приема пищи, раздевалки и душевые.
Работать в парке будут до 500 человек, из них около 260 водителей. Сотрудники получат достойные условия и зарплату, социальные гарантии Правительства Москвы. Для посетителей организуют экскурсии и дни открытых дверей, на которых расскажут о вакансиях и условиях работы в ГУП «Мосгортранс».
«Спасибо, что уделяете столько внимания. Потому что все вопросы — они важные и, соответственно, позволяют нам хорошо делать свою работу для жителей, все будет на пользу, для удобства», — поблагодарил Мэра Москвы Роман Потапов, начальник станции техобслуживания электробусного парка «Салтыковка».
За техническое обслуживание электробусов будет отвечать производитель ПАО «КамАЗ», с которым были заключены контракты жизненного цикла на 15 лет. Эта техника отличается высокими эксплуатационными характеристиками, в том числе в части безопасности, — она отвечает всем мировым стандартам.
Производственный корпус оснащен современным российским оборудованием. С его помощью будут делать диагностику и проверять работоспособность электробусов перед выходом на линию.
Действуют также шиномонтажный и слесарный участки. Сотрудники диспетчерской контролируют работу водителей и следят за тем, чтобы расписание соблюдалось. Оборудован также учебный класс для сотрудников парка, где они могут пройти профессиональную подготовку.
На современном российском оборудовании работает и моечный корпус. Технология очистки и повторного использования воды позволяет сократить ее расход и максимально снизить воздействие на окружающую среду.
Оборудование с системой телемедицины установили для пред- и послерейсового осмотра водителей. Они могут самостоятельно измерить давление, пульс, температуру, а также убедиться в отсутствии алкоголя в крови. Это может сократить время предрейсового осмотра до трех минут и ускорить выход транспорта на линию. Процедура проходит под контролем медработников.
Замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа в атмосферу более чем на 60 тонн в год.
Как и в «Митине», в новом электробусном парке планируется внедрить электронные путевые листы для водителей, которые можно оформлять онлайн. Это ускоряет процесс выхода транспорта на линию и снижает нагрузку на водителей. Переход на цифру и отказ от бумаги также уменьшают влияние на экологию.
Московские электробусы
ГУП «Мосгортранс» эксплуатирует свыше 1400 электробусов, которые обслуживают около 120 маршрутов наземного транспорта. Весной 2023 года город заключил контракты с ПАО «КамАЗ» и компанией «Группа ГАЗ» на поставку 1200 электробусов до конца 2024-го. В парки Мосгортранса поступили уже около 350 электробусов. Эта закупка — крупнейшая в Европе.
У электробусов, поступающих по контракту 2023 года, запас хода после подзарядки увеличен до 80 километров. В салоне установлено адаптивное освещение, которое меняет цветовую гамму с холодной на теплую в зависимости от времени суток, электрический отопитель, поддерживающий оптимальную температуру в салоне. Увеличенный передний указатель маршрута лучше виден издалека.
Новые электробусы ПАО «КамАЗ» собирают на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Их проверяют на герметичность, устанавливают необходимое оборудование: тяговые батареи, сиденья, поручни, медиаэкраны, валидаторы. Локализация производства электробусов в столице сократила сроки сборки, поставки, обслуживания транспорта. Это также помогает экономить на логистике.
Продолжается развитие зарядной инфраструктуры. В городе установлено примерно 300 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов. В следующем году планируют добавить еще около 200.
В 2019 году началась модернизация действующих парков Мосгортранса: на их территории стали размещать зарядную инфраструктуру и оборудование. Это позволило начать обслуживание электробусов в парках «Фили», «Нагорный» и «Новокосино». Полностью под обслуживание электробусов были приспособлены парки «Останкино», «Сокол» и «Верхние Лихоборы».
Открыты также три новых электробусных парка: «Красная Пахра» (крупнейший в Европе), рассчитанный на обслуживание до 500 электробусов, «Митино» — на 300 электробусов и «Салтыковка» — на 100 электробусов.
В этом году в Красной Пахре начали строить крупнейший в России завод по производству литийионных ячеек, модулей, тяговых батарей и стационарных систем накопления энергии. Здесь смогут делать до 50 тысяч литийионных аккумуляторов в год — для электромобилей, электробусов, трамваев, речных электросудов и средств индивидуальной мобильности. Благодаря более высокой емкости батарей увеличится расчетный автономный ход электротранспорта. Начать выпуск литийионных аккумуляторов и выйти на проектные мощности планируется в 2025—2026 годах.
Около 35 процентов стоимости электротранспорта приходится на тяговый аккумулятор. Локализация производства аккумуляторов в Красной Пахре снизит себестоимость, обеспечит дальнейшее расширение его использования. В будущем это окажет благоприятное воздействие на экологическую ситуацию в Москве, сделает популярнее легковые электромобили и электробусы.
Рядом с электробусным парком «Красная Пахра» ПАО «КамАЗ» построит современный ремонтный завод и склад комплектующих. Ввод в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2025 года. Там будут не только ремонтировать городские электробусы, автобусы и коммунальную технику, но и готовить новые квалифицированные кадры.
Он станет крупнейшим в России центром технического обслуживания. Среди его основных задач — повышение качества и надежности транспорта всего Московского региона.