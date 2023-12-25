Сергей Собянин открыл новый электробусный парк в районе Новокосино

«Мы постарались, чтобы здесь комфортно было и обслуживать, и отдыхать, и работать. Установлено самое последнее новейшее оборудование. С каждым годом наращиваем количество электробусов в Москве, приближаемся к полутора тысячам. Для этого нужно было создать несколько парков. Это шестой парк. Три из них мы реконструировали, а три новых построили. И здесь новый, абсолютно с нуля парк будет обслуживать 12 маршрутов, 40 тысяч жителей будут обслуживаться каждый день», — отметил Сергей Собянин.