Минниханов назвал трассу М-12 огромным подарком для Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал трассу М-12 от Москвы до Казани огромным подарком для республики. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.
По словам Минниханова, это огромная поддержка экономики. У него создалось ощущение, что поездка по трассе прошла на одном дыхании. Также там созданы все условия для водителей: заправочные станции, точки питания, молельная комната.
Как отметил глава региона, следующим этапом станет строительство 80−90 километра обхода Набережных Челнов и Нижнекамска, расширение трассы до Башкортостана. А движение по дороге Алексеевск — Альметьевск должны запустить в 2024 году.
Напомним, глава Татарстана лично проверил трассу М-12 «Восток» перед ее открытием, доехав до Москвы.