Опасные гирлянды нашли в продаже в онлайн-магазинах в Беларуси

Опасные гирлянды обнаружили в продаже в онлайн-магазинах в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Гомельской областной инспекции Госстандарта.
Отмечается, что ведомство, в целях предотвращения оборота небезопасной продукции, регулярно проводит надзорные мероприятия в торговых объектах региона и в интернет-магазинах Беларуси, которые продают осветительное оборудование, среди которого новогодние гирлянды. По информации ведомства, нарушения требования в отношении продаваемых гирлянд в 2023 году были обнаружены в 26 субъектах хозяйствования.
Сказано, что в отношении интернет-магазинов инспекция пресекла продажу 875 наименований светодиодных гирлянд, несоответствующих установленным требованиям безопасности. Среди нарушений были выявлены недостаточная электрическая прочность изоляции, а также несоответствие конструкции гирлянд. Это, в свою очередь, может привести к поражению человека током или же спровоцировать пожар. Еще в нескольких случаях отсутствовала информация для потребителя о безопасном применении гирлянд.