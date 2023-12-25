Опасные гирлянды нашли в продаже в онлайн-магазинах в Беларуси

Сказано, что в отношении интернет-магазинов инспекция пресекла продажу 875 наименований светодиодных гирлянд, несоответствующих установленным требованиям безопасности. Среди нарушений были выявлены недостаточная электрическая прочность изоляции, а также несоответствие конструкции гирлянд. Это, в свою очередь, может привести к поражению человека током или же спровоцировать пожар. Еще в нескольких случаях отсутствовала информация для потребителя о безопасном применении гирлянд.