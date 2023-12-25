Волгоградская область получила 49 школьных автобусов

Новые единицы соответствуют необходимым требованиям перевозок. Они оборудованы автоматической системой, которая препятствует движению при открытых дверях. На автобусах стоят ограничители скорости до 60 километров в час, в салонах есть полки для портфелей учеников, дополнительной подножкой, навигационной системой.