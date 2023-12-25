Волгоградская область получила 49 школьных автобусов

В Волгоградской области 25 декабря состоялась церемония передачи новых школьных автобусов. 49 единиц транспорта имеют вместимость от 12 до 24 человек. Автобусы направят в 22 района, Волжский, Камышин, Михайловку. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в облкомобразования.
— Радует, что транспорт пойдет и в малокомплектные школы в отдаленных поселениях: техника имеет отличную проходимость, приспособлена для перевозки малышей, — отметила заместитель губернатора Зина Мержоева.
Новые единицы соответствуют необходимым требованиям перевозок. Они оборудованы автоматической системой, которая препятствует движению при открытых дверях. На автобусах стоят ограничители скорости до 60 километров в час, в салонах есть полки для портфелей учеников, дополнительной подножкой, навигационной системой.
За последние семь лет в регион поступили 572 новых школьных автобусов. Их парк обновили на 96%.