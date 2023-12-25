Без зимнего антуража: погода в Самаре на Новый Год 2023−2024

Очередной циклон с Балтики, перемещающийся через Верхнюю Волгу, принесет в Самарскую область в преддверии праздника мокрый снег и слабоотрицательные температуры. Рассказываем подробно, какая погода будет в Самаре на Новый год 31 декабря 2023.
Погода в Самаре 31 декабря 2023 года
Яндекс. Погода пишет, что 31 декабря 2023 года в Самаре будет тепло: −1…+1 градусов. В новогоднюю ночь температура воздуха не изменится. Осадков не ожидается. Атмосферное давление 754−758 мм ртутного столба. Ветер южный, 3−4 м/с. 1 января 2024 года в Самаре будет пасмурно, 0 градусов весь день, без осадков.
Сервис Gismeteo.ru так же сообщает, что днем 31 декабря в Самаре ожидается −1…+1 градусов, однако он прогнозирует осадки. Накануне ночью будет идти снег, затем он прекратится и еще немного посыпется вечером. Но во время боя курантов осадков не ожидается. Ветер 3−6 м/с. 1 января сохранится такой же температурный режим.
Приволжское УГМС пока свой прогноз погоды на этот день не опубликовало. 30 декабря синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, местами небольшой снег. Ночью −7… −12, днем +1… −4.
Ближе к 31 декабря прогноз погоды может быть уточнен.