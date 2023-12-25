Без зимнего антуража: погода в Самаре на Новый Год 2023−2024

Сервис Gismeteo.ru так же сообщает, что днем 31 декабря в Самаре ожидается −1…+1 градусов, однако он прогнозирует осадки. Накануне ночью будет идти снег, затем он прекратится и еще немного посыпется вечером. Но во время боя курантов осадков не ожидается. Ветер 3−6 м/с. 1 января сохранится такой же температурный режим.