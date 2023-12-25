Белорусские эпидемиологи назвали причину отравлений в новогодние праздники

Белорусские эпидемиологии назвали основную причину отравлений в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.
По мнению специалистов, более половины отравлений в период новогодних праздников связаны с одной причиной, состоящей в том, что людям жалко выбрасывать продукты, которые остались с Нового года, и они их хранят, постепенно доедая. Эпидемиологи призвали белорусов не хранить скоропортящиеся продукты и готовые салаты при комнатной температуре не более двух часов. Уточняется, что это приводит к росту бактерий и токсинов, которые способны вызвать отравление.
Кроме того, торты и пирожные с кремом следует хранить только в холодильнике. Не допускается смешивать свежеприготовленную пищу с той, что осталась с предыдущего дня. Специалисты советуют не покупать на новогодний стол домашние консервы и заготовки в местах несанкционированной торговли.
При подготовке рождественского и новогоднего столов эпидемиологи рекомендуют соблюдать очередность блюд. Речь идет о том, что сначала нужно употребить салат, а затем более сытные вторые блюда и горячее. Также они советуют ставить на стол большее число овощных салатов и закусок.
«Не садитесь за праздничный стол голодным — не пропускайте 31 декабря завтрак и обед. Это позволит избежать переедания в саму новогоднюю ночь», — подчеркивается в сообщении.
Не следует запивать пищу газированными напитками, так как они могут вызвать вздутие живота. Кроме того, следует ограничить употребление алкогольных напитков в новогоднюю ночь.