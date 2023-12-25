Белорусские эпидемиологи назвали причину отравлений в новогодние праздники

По мнению специалистов, более половины отравлений в период новогодних праздников связаны с одной причиной, состоящей в том, что людям жалко выбрасывать продукты, которые остались с Нового года, и они их хранят, постепенно доедая. Эпидемиологи призвали белорусов не хранить скоропортящиеся продукты и готовые салаты при комнатной температуре не более двух часов. Уточняется, что это приводит к росту бактерий и токсинов, которые способны вызвать отравление.