Власти Крыма заявили, что ждут открытия аэропорта в Краснодаре не меньше остальных. Напомним, воздушная гавань в столице Кубани закрыта с 24 февраля 2022 года после начала СВО. Вместе с другими аэропортами юга России краснодарский перестал принимать и отправлять самолеты. Однако в декабре 2023 года вопрос его возможного открытия прозвучал в высоких кабинетах. Об улучшении благодаря этому доступности Крыма заговорили в том числе.
«Если ехать ночью, то до Краснодара доедешь за пять часов, плюс-минус, с пробками — ну шесть часов. Но это не Минводы, куда ехать 11 часов, то есть в два раза меньше. Это серьезное улучшение, не решение проблемы, но серьезное, радикальное улучшение», — заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов.
После пробного рейса, колторый выполнила авиакомпания «Азимут», называлась даже дата возможного возобновления работы аэропорта в Краснодаре. Он должен был начать функционировать 25 декабря. Однако пока этого не произошло.
Напомним, Крымский мост временно перекрыли для автотранспорта 25 декабря.