Власти Крыма заявили, что ждут открытия аэропорта в Краснодаре не меньше остальных. Напомним, воздушная гавань в столице Кубани закрыта с 24 февраля 2022 года после начала СВО. Вместе с другими аэропортами юга России краснодарский перестал принимать и отправлять самолеты. Однако в декабре 2023 года вопрос его возможного открытия прозвучал в высоких кабинетах. Об улучшении благодаря этому доступности Крыма заговорили в том числе.