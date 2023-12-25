В трех районах Волгограда отрубят электричество 26 декабря

Во вторник часть Волгограда останется без электричества из-за непрекращающегося планового ремонта электрооборудования. Будут обесточены дома в трех районах города. Временно электроснабжения не будет в Краснооктябрьском, Кировском и Красноармейском районах, рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг — Волгоград». Публикуем, где отключат свет в Волгограде 26 декабря 2023 года.