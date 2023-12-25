В трех районах Волгограда отрубят электричество 26 декабря

Во вторник часть Волгограда останется без электричества из-за непрекращающегося планового ремонта электрооборудования. Будут обесточены дома в трех районах города. Временно электроснабжения не будет в Краснооктябрьском, Кировском и Красноармейском районах, рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг — Волгоград». Публикуем, где отключат свет в Волгограде 26 декабря 2023 года.
В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 электроснабжения отрубят на ул. Репина, 66, 68, 70, ул. Аграрной, 1−19, 12−18, 12а.
В Кировском районе с 12.00 до 17.00 обесточат ул. Краснолиманскую, 56а-58, 63−81а, пер. Варненский, 35−37, 32, ул. Елены Колесовой, 1а-25, 2а-36, ул. Грекова, 2−12, ул. Ляпунова, 1 г, 1д, ул. Боровиковского, 2−32, 1а-27, пер. Балканский, 35−37, 32, с 9.00 до 12.00 — ул. Катальповую, 27−47, 46−50, ул. Шелковичную, 34−36, ул. Алычевую, 46−52, 47−57, ул. Бытовую, 1, 2, ул. Окружную, 11, 25−33, 26−42, ул. Лавровую, 8, ул. Сокольниковскую, 1.
В Красноармейском районе электричества не будет с 10.00 до 17.00 в домах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 поселка Южный, с 9.00 до 17.00 — на пр. Канатчиков, 4, 6, ул. Удмуртской, 2, 4, 6.