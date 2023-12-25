Василий Голубев посетил семью погибшего в СВО Романа Рудакова

«Сегодня вместе с заместителем председателя Госдумы Анной Кузнецовой побывали в Батайске в семье Романа Рудакова. Пообщались с его мамой и сестрой. Обсудили помощь, которую еще требуется оказать семье. Брат Романа Алексей уже получает необходимые ему медицинские консультации, помогают семье и в других вопросах. Ольга Ивановна рассказывает о Романе как об очень заботливом сыне. Внимательным и чутким его вспоминают одноклассники, учителя, друзья. Таким его знаем теперь и все мы», — написал Василий Голубев.
Губернатор отметил важность сохранения памяти о подвигах наших земляков-героев спецоперации.
Напомним, история бойца из Батайска Романа Рудакова разлетелась по всему миру. По информации газеты «Молот», 12 декабря в городе Марьинка нашли последнее письмо солдата, в котором он просит позаботиться о своей семье.