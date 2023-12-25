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Василий Голубев посетил семью погибшего в СВО Романа Рудакова

Ростовская область, 25 декабря 2023. DON24.RU. Губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил семью погибшего в зоне СВО Романа Рудакова. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
Василий Голубев посетил семью погибшего в СВО Романа Рудакова
Источник: телеграм-канал Василия Голубева

«Сегодня вместе с заместителем председателя Госдумы Анной Кузнецовой побывали в Батайске в семье Романа Рудакова. Пообщались с его мамой и сестрой. Обсудили помощь, которую еще требуется оказать семье. Брат Романа Алексей уже получает необходимые ему медицинские консультации, помогают семье и в других вопросах. Ольга Ивановна рассказывает о Романе как об очень заботливом сыне. Внимательным и чутким его вспоминают одноклассники, учителя, друзья. Таким его знаем теперь и все мы», — написал Василий Голубев.

Губернатор отметил важность сохранения памяти о подвигах наших земляков-героев спецоперации.

Напомним, история бойца из Батайска Романа Рудакова разлетелась по всему миру. По информации газеты «Молот», 12 декабря в городе Марьинка нашли последнее письмо солдата, в котором он просит позаботиться о своей семье.