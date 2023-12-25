На Невского снова запретили разворот у «Балткрана»: как теперь ездить водителям и не стоять в пробках

В Калининграде на Невского снова запретили разворачиваться автомобилистам возле предприятия «Балткран». Об этом «Клопс» рассказали водители.
Дорожные знаки, на некоторое время упакованные в пакеты, снова запрещают манёвр.
Проживающие в этом районе водители жалуются, что теперь им нужно делать крюк, чтобы заехать домой. Одни едут до моста, другие — до перекрёстков, разворачиваясь на прилегающих улицах. По мнению людей, это создаёт дополнительные пробки.
Часть водителей уверены в обратном: манёвры пары сотен автомобилистов в день лишь добавляют сложности для десятков тысяч других, так как тормозится поток, создаются заторы.
В администрации считают, что в соответствии с утверждённым проектом организации дорожного движения разворот у предприятия «Балткран» запрещён. Разворот предусмотрен по ходу движения в 70 метрах.
Весной на Невского решили бороться с левыми поворотами. Разметку и знаки поставили на многих выездах: часто схема движения вводила автомобилистов в ступор, так как указатели противоречили линиям на дороге. Некоторые решения также потом откатывали назад.